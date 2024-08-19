Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Системный интегратор «Кволити» получил статус Astra Professional Services

Системный интегратор «Кволити» успешно выполнил квалификационные требования «Астра Консалтинг» и получил статус Astra Professional Services. Это событие открывает новые возможности для компании и её клиентов.

«Благодаря статусу Astra Professional Services команда „Кволити“ может использовать лучшие практики „Астра Консалтинг“, которые помогут заказчикам ускорить внедрение решений ГК Астра, чтобы получить надёжную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру. Мы обладаем достаточными компетенциями и значительными возможностями, чтобы предлагать клиентам реализацию различных проектов с использованием инновационных решений и технологий ГК Астра», — комментирует Дмитрий Старков, технический директор «Кволити».

«ГК Астра — один из лидирующих вендоров на рынке, который отличается наиболее широкой экосистемой актуальных решений. С помощью продуктов ГК Астра мы успешно решаем задачи наших заказчиков по организации безопасной работы ИТ-инфраструктур различных масштабов», — отмечает Сергей Нейман, генеральный директор компании «Кволити».

quality.png

«Исключительные условия для компании «Кволити», предоставляющей профессиональные услуги «Астра Консалтинг», помогут коллегам расширить свой бизнес, увеличить конкурентоспособность и достичь успеха на рынке, используя знания наших специалистов. Профиты от сотрудничества с нами работают на достижение общей цели – обеспечить заказчикам лучшие условия для внедрения и применения российских технологий. Коллеги всегда могут рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку и содействие», – подчеркнул Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор «Астра Консалтинг».

Статус Astra Professional Services подтверждает высокий уровень экспертизы и профессионализм команды «Кволити». Компания готова предложить своим клиентам широкий спектр услуг по внедрению и поддержке решений ГК Астра.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

ООО «Кволити»

https://www.qlt.group/.

erid:LjN8KSs8NРекламодатель: ООО «КВОЛИТИ»ИНН/ОГРН: 9725075024/1227700086570Сайт: https://www.qlt.group/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

ФСБ и МВД обсуждают создание в России реестра белых хакеров

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В Сеть утекли почти 3 млрд записей с личными данными жителей США, Канады и Великобритании

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024