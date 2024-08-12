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«Яндекс» научил «Поиск» и «Браузер» распознавать ролики с медленной загрузкой и сразу предлагать их аналоги на других сайтах

«Яндекс» внедрил детектор медленной загрузки видео в «Поиск» и «Яндекс Браузер». Это поможет пользователям, у которых возникают трудности с просмотром контента, быстро найти его на других ресурсах.

В «Поиске» по видео алгоритмы теперь определяют ролики, загрузка которых длится дольше обычного. В этих случаях сервис сразу посоветует посмотреть такой же ролик на других площадках. Когда «Поиск» по видео индексирует на нескольких площадках одинаковые ролики, он объединяет их в «дубли», а затем показывает как альтернативу контенту с медленной загрузкой.

Если же полностью аналогичного видео не обнаружится, сервис предложит найти похожие ролики на разных площадках. В результатах поиска приоритет будет отдаваться сайтам, где контент сейчас можно посмотреть без проблем с загрузкой. Всего «Поиск» по видео проиндексировал больше 6 млрд роликов в интернете.

В «Яндекс Браузере» детектор медленной загрузки видео работает так же. Если алгоритмы обнаружат проблемы с загрузкой ролика на онлайн-площадке, пользователь увидит над ним предложение найти этот же или похожий контент с помощью «Поиска» по видео. Это уже доступно в десктопной версии браузера и скоро появится в мобильной.

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