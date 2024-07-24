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Сбербанк с партнерами запустили онлайн проект по диагностике и профилактике деменции в России

Сбербанк, «СберЗдоровье» и благотворительный фонд «Память поколений» помогут клиентам и их близким распознать опасные симптомы деменции и вовремя начать лечение. По статистике, у 20% людей старше 65 лет обнаруживают деменцию — деградацию когнитивных функций: памяти, мышления, речи, восприятия и анализа информации и т.п. Но первые признаки деменции могут проявляться и значительно раньше. На сайте проекта Деменция.net можно за несколько минут пройти бесплатный онлайн-скрининг на наличие когнитивных изменений или проверить своего близкого. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Тестирование поможет выявить умеренные нарушения памяти и мышления, а также ранние симптомы деменции. Задания теста позволяют проверить ориентацию во времени, вербальные, интеллектуальные и зрительно-пространственные способности, возможности памяти и способность к решению бытовых задач. Если результаты теста неудовлетворительные, то можно обратиться за консультацией к специалисту, чтобы вовремя начать лечение.

Получить консультацию также рекомендуется, если у человека наблюдаются ухудшение памяти, изменения в поведении или характере. Для этого можно выбрать одну из программ от «СберЗдоровья»: базовую — в неё входит онлайн-консультация невролога и скидки на анализы по направлению врача; расширенную — в нее дополнительно включена онлайн-консультация психолога.

Опытные специалисты сервиса определят, есть ли у пациента признаки деменции, помогут разобраться в причинах симптомов и составят план действий. Чем раньше получится выявить заболевание, тем больше шансов замедлить его развитие.

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