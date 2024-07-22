Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению россиян, следует ждать от друзей и коллег

Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению россиян, следует ждать от друзей и коллег. На помощь своего окружения в трудоустройстве чаще рассчитывает молодежь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

37% россиян считают, что реальную помощь в трудоустройстве им могут оказать друзья и знакомые. 26% полагаются на коллег. По 13% — на родителей и однокурсников. Каждый десятый считает возможным содействие руководства. Еще 10% — разнообразных родственников (исключая родителей), 7% — одноклассников. 43% опрошенных предпочитают рассчитывать только на свои силы.

Молодежь до 24 лет склонна прибегать к помощи практически любых представителей своего окружения чаще тех, кто старше.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 397. Время проведения: 1—18 июля 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов