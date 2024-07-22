Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению россиян, следует ждать от друзей и коллег

Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению россиян, следует ждать от друзей и коллег. На помощь своего окружения в трудоустройстве чаще рассчитывает молодежь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

37% россиян считают, что реальную помощь в трудоустройстве им могут оказать друзья и знакомые. 26% полагаются на коллег. По 13% — на родителей и однокурсников. Каждый десятый считает возможным содействие руководства. Еще 10% — разнообразных родственников (исключая родителей), 7% — одноклассников. 43% опрошенных предпочитают рассчитывать только на свои силы.

Молодежь до 24 лет склонна прибегать к помощи практически любых представителей своего окружения чаще тех, кто старше.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 397. Время проведения: 1—18 июля 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Google «убивает» знаменитый сервис Goo.gl. Миллионы коротких ссылок перестанут работать одномоментно

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Microsoft официально одобрила поддельный блокировщик рекламы, внедрявший в Windows вредоносное ПО

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

OpenAI выпустил компактную и самую экономичную модель искусственного интеллекта

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024