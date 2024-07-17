«Яндекс 360» адаптировал «Календарь» для незрячих пользователей

Веб-версия «Календаря» теперь адаптирована для незрячих пользователей. Сервис поддерживает работу с программами экранного доступа — скринридерами, которые озвучивают то, что происходит на экране, и помогают пользователям с нарушениями зрения взаимодействовать с интерфейсом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы обеспечить цифровую доступность «Календаря» для незрячих пользователей, команда разработчиков решила две ключевые задачи. Во-первых, ко всем элементам добавили понятные подписи, которые может распознать и правильно «прочитать» скринридер. Во-вторых, теперь между иконками, полями и другими элементами можно переключаться с помощью клавиатуры и тем самым легко перемещаться по интерфейсу.

После адаптации «Календаря» незрячие пользователи могут работать в сервисе без посторонней помощи — создавать новые события и редактировать текущие. Например, появилась возможность настроить часовой пояс, выбрать участника встречи из выпадающего списка или поменять время в существующем событии.

Ранее команда сделала доступными веб- и мобильную версию «Диска», а также мобильную версию «Почты». Это позволило незрячим пользователями свободно обмениваться электронными письмами с друзьями и коллегами и работать с облачным хранилищем — сохранять документы и делиться файлами.