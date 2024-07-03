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«Авито Работа»: 71% россиян считают СПО перспективным

В условиях дефицита кадров российские предприятия заявляют о нехватке специалистов рабочих профессий. «Авито Работа» опросила более 7000 работающих россиян, чтобы узнать, как респонденты относятся к среднему профессиональному образованию и считают ли его перспективным. По данным проведенного исследования, 71% работающих россиян считают среднее профессиональное образование (СПО) перспективным. Из них 20% оценивают СПО как «очень перспективное», а 51% — как «скорее перспективное». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Опрос также показал, что 67% респондентов были бы готовы рассмотреть возможность получения среднего профессионального образования, если бы только начинали свой карьерный путь. Основными причинами для такого выбора они называют быстрое получение профессии и возможность начать работать раньше (34%), возможность продолжить обучение в вузе после получения СПО (32%), высокий спрос на специалистов со средним профессиональным образованием (30%) и практическую направленность обучения (24%). 24% опрошенных испытывают интерес к конкретной профессии, которую можно получить в рамках СПО, и столько же привлекает наличие договоренностей с предприятиями о трудоустройстве выпускников.

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При этом 43% респондентов, прошедших опрос, получили высшее образование, 32% — среднее профессиональное образование, 11% имеют только среднее образование, 5% получили несколько высших образований и 4% имеют несколько средних профессиональных образований. Примечательно, что среди респондентов с высшим образованием 60% также рассматривали бы возможность получения СПО, если бы начинали карьеру заново. Это говорит о растущем признании ценности среднего профессионального образования даже среди специалистов, окончивших вузы.

Исследование также выявило различия в отношении к СПО в зависимости от профессиональной сферы респондентов. Наиболее позитивно оценивают перспективы среднего профессионального образования высококвалифицированные специалисты, занятые умственным трудом (76%), и респонденты среди руководителей отделов и департаментов (75%).

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