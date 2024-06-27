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Получить соцпомощь в Подмосковье стало проще благодаря экспертной системе

В Подмосковье онлайн-услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» дополнили экспертной системой. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Возможность обратиться за социальным обслуживанием онлайн появилась в Московской области с 2018 г. За это время услугой на регпортале воспользовались свыше 800 тыс. раз. Теперь при заполнении электронной заявки экспертная система сама формирует список организаций, которые оказывают подходящие в конкретной жизненной ситуации формы обслуживания. Благодаря новой функции удастся избежать ошибок при выборе поставщика соцуслуг и уменьшить количество отказов в предоставлении помощи», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Бесплатные социальные услуги могут получить жители Московской области определенных категорий. Например, те, кто утратил способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению или имеющие в семье инвалида, который нуждается в постоянном постороннем уходе.

Подать заявление можно онлайн. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь».

Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.

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