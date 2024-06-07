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ДГТУ и «Группа Астра» создадут учебно-научный проект по разработке отечественного программного обеспечения

Донской государственный технический университет и российская технологическая компания «Группа Астра» запустят совместный проект, который усилит развитие отечественных информационных технологий. Соответствующее партнерское соглашение подписано сроком на пять лет. Стороны обязуются разрабатывать и реализовывать совместные проекты, направленные на обеспечение перехода России на отечественные программные продукты. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевой задачей взаимодействия вуза с компанией «Группа Астра» станет интеграция фундаментальной и прикладной науки в высокотехнологичные процессы для обеспечения трансфера технологий. Для решения этой задачи стороны создадут рабочие группы, которые займутся разработкой концептуальных и плановых документов проекта, включая меры поддержки, оказываемые отечественным разработчикам программного обеспечения.

«Наша задача – организовать исследования и разработки таким образом, чтобы обеспечить высокую результативность при построении экосистемы импортозамещения», – отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

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«Мы очень серьезно относимся к развитию направления образования, особенно высшего. Это дает возможность готовить профессиональные востребованные на ИТ-рынке кадры и закрывать их нехватку. На данный момент у нас в партнерах более 100 вузов. Это ведущие университеты страны. Разработка совместных проектов с ДГТУ позволит качественно усилить ИТ-направление в регионе», – отметил директора по работе с ключевыми заказчиками «Группы Астра» Андрей Климов.

Кроме того, партнеры будут проводить совместные совещания, обучающие семинары и другие мероприятиях в целях подготовки предложений для реализации направлений взаимодействия и обмена опытом.

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