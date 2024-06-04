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«Биннофарм Групп» запустила Онлайн-платформу «Совет Экспертов»

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» запустила новый формат взаимодействия с экспертами в области здравоохранения – онлайн-платформу «Совет Экспертов». Об этом CNews сообщили представители «Биннофарм Групп».

«Совет Экспертов» – площадка для получения независимой экспертной консультации по ключевым вопросам, значимым для медицинской практики. Онлайн-формат позволяет участникам принимать обсуждать вопросы из любой точки мира, сохраняя при этом удобство и эффективность коммуникаций. Эксперты в удобное для них время включатся в тот или иной высокоспециализированный вопрос по диагностике и современным и перспективным терапевтическим подходам, а также менеджменту различных заболеваний.

Первый онлайн-совет «Открываем новые горизонты фармакотерапии заболеваний ЖКТ» был запущенный в конце апреля 2024 г. На нем идет обсуждение инновационных подходов в лечении заболеваний ЖКТ. Участие в проекте принимают ведущие эксперты по гастроэнтерологии из России и стран СНГ. Каждый совет будет посвящен конкретной теме и будет длиться около месяца, чтобы дать возможность каждому высказать свое мнение и выслушать коллег.

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Преимущество платформы для экспертов – гибкость. Специалист сам выбирает время и способ коммуникации, проект позволяет получать ответы на актуальные вопросы, обсуждать новые идеи и направления развития. Онлайн-совет станет платформой, которая поможет развитию медицинской практики и улучшению качества заботы о пациентах.

Антон Федосюк, директор по маркетингу «Биннофарм Групп»: «Сейчас компания идет глубже в изучение потребностей пациентов, в анализ новых вариантов терапии с участием препаратов «Биннофарм Групп». «Совет экспертов» дает возможность укрепить отношения с коллегами и на основе опыта научного сообщества определить потребности врачей в категориях лекарственных средств, целесообразности выпуска нового или импортозамещающего российского препарата, что является одним из приоритетных направлений работы «Биннофарм Групп». Мы рассматриваем площадку как место для диалога производителя и профессионального медицинского сообщества об актуальных проблемах и возможностях».

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