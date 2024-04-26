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«Диасофт» разработал программный продукт для обработки и хранения информации о материалах предприятия

Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Производственные материалы» для обработки и хранения информации о материалах предприятия. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.ERP и помогает вести учет состава производственных материалов, включая их классификацию по характеристикам, сериям, номенклатурным группам. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Основной функционал продукта «Производственные материалы»: создание информационных карточек материалов с возможностью указания категорий и характеристик; создание групп и категорий материалов по различным признакам; вывод материалов из дальнейшего использования; прикрепление к материалам вспомогательных документов (сертификатов, этикеток, фотографий и другой информации).

Продукт «Производственные материалы» позволяет сотрудникам отдела закупок и технологам вести реестр материалов для оптимизации закупок и контроля запасов, обеспечения прозрачности использования ресурсов и планирования производственных процессов.

Данные учета материалов в дальнейшем могут быть использованы в других подразделениях и бизнес-процессах предприятия: например, в складском и бухгалтерском учете, для формирования отчетности, нормативно-справочной информации.

Продукт «Производственные материалы» реализован в микросервисной архитектуре, может быть бесшовно интегрирован с продуктами платформы развития Digital Q.ERP компании «Диасофт» или решениями других вендоров и быстро введен в эксплуатацию.

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