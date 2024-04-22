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Новая платформа SLOGY для обучения чтению и коррекции дислексии начала внедряться в школах Санкт-Петербурга

В школы Санкт-Петербурга внедрили онлайн-платформу для обучения чтению и коррекции дислексии SLOGY. Об этом CNews сообщили представители SLOGY.

Онлайн-платформу основал профессор А. Н. Корнев, который является доктором психологических наук, кандидатом медицинских наук, клиническим психологом и зав. кафедрой логопатологии в СПбГПМУ. Начинать работу с программой можно уже с шестилетнего возраста. Последняя версия платформы поможет сформировать навыки чтения целым словом и адекватное понимание простых текстов.

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Согласно статистическим данным примерно 5% учеников имеют серьезные нарушения речи и дислексию — это порядка 50 тыс. детей из почти миллиона обучающихся в школах Санкт-Петербурга. Платформа помогает формировать навыки чтения и письма, ежедневно тренируя когнитивные и сукцессивные функции, устранить школьную неуспеваемость и повысить социальную адаптированность ребенка. Помимо этого, SLOGY успешно применяется и для обучения инофонов.

Эффективность методики обучения чтению в SLOGY подтверждена научными исследованиями и высоко оценена педагогическим сообществом. Ежедневные занятия происходят без участия взрослого и не требуют дополнительных расходов на приобретение учебных пособий.

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