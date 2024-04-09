«Р7-Офис» выпустил крупное обновление для всех редакторов документов

Редакторы документов в «Р7-Офис» версии 2024.1.3 получили обновления: копирование листа из одной книги в другую, расширенные возможности вставки во всех редакторах, выделение области ячеек при копировании и многое другое.

Работа с редакторами текстов, таблиц и презентаций «Р7-Офис» стала еще удобнее. В обновленной версии редакторов появилась долгожданная функция для пользователей, работающих с большими таблицами. Добавлена опция копирования или перемещения листа из одной книги в другую. Сделать это можно прямо через контекстное меню листа.

Одно из наиболее востребованных обновлений, которого с нетерпением ждали многие пользователи — во всех редакторах у кнопки «Вставить», которая расположена на верхней панели слева, появилось выпадающее меню с расширенным функционалом. Это значит, что выбрать возможность вставки текста без форматирования можно до того, как текст будет вставлен. Ранее отмена вставки форматирования выполнялась путём нажатия кнопки Ctrl после вставки и выбора соответствующей опции. Функционал выпадающего меню разнится в зависимости от типа редактора. Например, работая с таблицами, стало допустимо вставить только формулу, только числовое значение, параметры форматирования ячейки, а в редакторе презентаций использовать конечную тему, сохранить исходное форматирование или вставить только изображение.

В табличном редакторе при копировании ячеек исходная область сразу же заключается в пунктирную линию, что значительно повышает наглядность операций. Таким образом, пользователь, во-первых, получает подтверждение того, что ячейки успешно скопированы, а во-вторых — визуальную подсказку о том, какие именно данные участвуют в операции копировать/вставить.

Кроме того, в новой версии редакторов документов «Р7-Офис» пользователи, копируя стиль элемента и применяя его к другим объектам, смогут переносить не только настройки оформления, но и форматирование текста. Нововведение касается всех редакторов, но особенно удобно оно для работы с презентациями, в которых элементы часто включают в себя графику со своими опциями отображения и текст с определенным форматированием.