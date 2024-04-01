Разделы

ПО Софт Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Продавцы на «Яндекс Маркете» теперь сами устанавливают цену доставки крупных товаров

На «Яндекс Маркете» магазины теперь могут сами выбрать цену доставки крупногабаритных товаров. Это доступно всем, кто работает с сервисом по модели DBS (от англ. Delivery by Seller — доставка силами продавца). Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Раньше стоимость доставки крупногабаритных товаров определял «Маркет». Сервис делал это по общему тарифу, который не учитывал особенностей транспортировки тяжелой или объемной продукции. В результате стоимость доставки для покупателей не покрывала затрат продавцов на перевозку. Чтобы компенсировать разницу, магазин мог повысить цены на свою продукцию. Маркет ввел отдельный тариф для крупногабаритных товаров, чтобы сохранить выгодные для покупателей цены.

Установить стоимость доставки можно в зависимости от веса товара, его габаритов и дистанции до получателя. Например, для товаров тяжелее 10 кг можно поставить одну цену, а для товаров больше 100 см по одной из сторон — другую. Можно также установить разную стоимость доставки в зависимости от региона, города и даже небольшого населенного пункта.

Продавцы могут комбинировать параметры веса, размеров и места доставки в любом сочетании. Настроить индивидуальный тариф можно как для всего своего крупногабаритного ассортимента, так и для отдельных категорий. Для той продукции, для которой магазин не укажет стоимость доставки, будет действовать стандартный тариф «Маркета».

Выбор цены доставки особенно актуален для магазинов строительных материалов, бытовой техники и мебели. В 2023 г. оборот продаж товаров в каждой из этих категорий вырос на Маркете в два раза относительно 2022 г. За этот же период число продавцов таких товаров совокупно увеличилось на сервисе в 10 раз.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

Дешевых смартфонов из Китая больше не будет. В России полностью отменят беспошлинный ввоз товаров из иностранных онлайн-магазинов

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Российская наследница криптобиржи Binance закрывается. Она проработала ровно полгода

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Россиян хотят оставить без денег. Традиционная торговля требует в 5 раз сократить беспошлинный порог, чтобы покупали у нее, а не в интернете

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще