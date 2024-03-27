Разделы

Бизнес Финансовые результаты Цифровизация
|

Выручка ИТ-компаний в России выросла на 43%

По предварительным данным, выручка ИТ-компаний составила 5,5 трлн руб. и увеличилась на 43% за 2023 г. Она в 2,6 раза больше, чем в 2019 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Максут Шадаев на заседании ИТ-Комитета Госдумы рассказал о результатах деятельности Минцифры за 2023 г.

Выручка от реализации отечественных решений составила 2,8 трлн руб. (+31% за 2023 г.). Количество специалистов увеличилось почти на 13% и составило 857 тыс. человек. К 2% приблизилась доля ИТ-отрасли в ВВП. Рост в 1,5 раза за пять лет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как мигрировать с SAP ERP на 1С за 9 месяцев: кейс крупного производителя табачной продукции

В России сократят список ИТ-льготников по налогу на прибыль

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Российская наследница криптобиржи Binance закрывается. Она проработала ровно полгода

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

Криптобиржа Gemini обещает вернуть клиентам все застрявшие у них средства и добавить сверху

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще