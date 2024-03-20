Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Продавцы «Яндекс Маркета» смогут получить скидку на размещение товаров за выполнение персональных заданий

«Яндекс Маркет» добавил в личный кабинет продавцов новый раздел «Награды и Клуб». Каждый месяц там будут появляться вызовы — персональные задания, за выполнение которых партнёр может сэкономить и получить полезные награды. Например, скидку на услуги «Маркета». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Сначала продавцы выбирают одно или несколько заданий, например, продать товары из предложенных категорий на определенную сумму или с регионального склада. Затем если выполнить условия вызова в срок, продавцы получают награду, а если справиться с заданием не получается, никаких санкций или ограничений не будет.

Маркет уже давно развивает механики, связанные с выполнением заданий покупателями. Соответствующий раздел «Задания и награды» есть в приложении маркетплейса и на сайте. Покупатели, справившиеся с заданиями, получают скидки на свои покупки и повышенный кешбэк баллами «Плюса». Теперь похожий раздел будет помогать сэкономить продавцам.

Новый раздел «Награды и Клуб» и его подраздел «Вызовы и награды» уже можно найти в основном меню личного кабинета продавцов «Маркета» на десктопе, скоро он появится и в приложении. Там можно принять вызов, отслеживать прогресс выполнения заданий и узнавать о наградах. Типы вызовов и наград за них будут расширяться.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Таинственно исчезло «железо» для добычи криптовалюты, изъятое полицейскими у российских майнеров

Ждут ли российские ИТ-компании на бразильском рынке

Криптошахтеры раскупили новейшие процессоры AMD из-за фишки, которая ускоряет добычу биткоинов. В чипах Intel такой нет

Как государство сэкономит 100 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

Россиян завалило поддельными смартфонами любимых брендов. Фальшивые мобильники Realme, Xiaomi и Redmi открыто продает Ozon

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще