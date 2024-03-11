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Престиж высшего образования растет

Двое из трех россиян уверены, что иметь высшее образование в современном мире — престижно. В опросе сервиса по поиску работы «SuperJob Старт карьеры» приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

66% россиян считают, что иметь высшее образование сегодня — престижно. Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины (71 и 61% соответственно). Количество россиян, уверенных в престиже высшего образования, растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных. Больше всего же сторонников этой точки зрения — среди тех, кто закончил вуз (77% против 55% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

За три последних года россиян, считающих, что иметь высшее образование престижно, стало чуть больше (+3 процентных пункта).

Что же такое «хорошее образование», по мнению представителей экономически активного населения? Большинство россиян (53%) считает, что хорошим образованием можно назвать то, что формирует ключевые профессиональные компетенции. 33% отмечают первостепенность формирования умения самостоятельно учиться, добывать знания. 7% считают, что гарантией хорошего образования является обучение в престижном вузе.

Запрос на формирование востребованных профессиональных компетенций все выше: для сравнения, 19 лет назад большинство россиян назвало хорошим образованием то, что учит учиться.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 393

Время проведения: 26-28 февраля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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