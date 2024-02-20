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Девелопер «Железно» применил инновационную систему снеготаяния в МКД

Система снеготаяния, установленная «Железно» в доме бутик-класса «Булычев», обеспечит безопасность и удобство жильцам в любую погоду. Придомовые дорожки будут чистыми и сухими 365 дней в году, в независимости от погоды и количества осадков. Обычно подобные технологии применяются только на VIP-объектах и роскошных столичных гостиницах. Об этом CNews сообщили представители «Железно».

«Булычев» станет не только пионером технологии в Кировском регионе, но и одним из немногих многоквартирных домов в России с такой системой.

Интеллектуальная система снеготаяния будет автоматически анализировать погодные явления. При этом система не просто реагирует на погодные условия, она соответствует последним требованиям по энергоэффективности и обладает рядом преимуществ — каждый раз вовремя приступает к работе, не устает и не болеет.

«Мы гордимся тем, что стали первыми в регионе, кто внедрил интеллектуальную систему снеготаяния в многоквартирном доме. Но это лишь один из аспектов нашего стремления к совершенству», — сказал Дмитрий Липовой, директор по маркетингу «Железно».

Интеллектуальная система снеготаяния в «Булычеве» — еще один пункт программы по формированию идеальных условий для проживания резидентов. Напомним, в 2022 г. «Булычев» стал первым в России умным домом класса «А».

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