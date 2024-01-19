Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

161 млрд руб. потратили на видеоигры российские геймеры за 2023 г.

К такому выводу пришли аналитики онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ, входящей в образовательную компанию Ultimate Education. Данные были получены благодаря опросу российских геймеров и анализу состояния рынка. Об этом CNews сообщили представители XYZ.

«В 2024 г. ожидается изменение динамики рынка видеоигр, что связано с определенными факторами. Текущий год характеризуется более умеренным количеством крупных проектов класса AAA. Это не означает, что тренд на выпуск высококачественных видеоигр, заметный в 2023 г., полностью исчезнет, однако предполагается некоторое изменение в темпах релизов. Тем не менее, считается, что такая ситуация может способствовать развитию индустрии видеоигр. Это позволит небольшим студиям и независимым разработчикам привлечь больше внимания к своим проектам», — сказала Эмма Юсова, исполнительный директор XYZ.

Доля посреднических сервисов на конец 2023 г. достигла 24% — через них российские геймеры потратили около 55 млрд. руб. Ранее, на конец 3-го квартала, показатель составлял 21%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

Центробанк требует у «Аквариуса» 165 миллионов за грехи Dell

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

Новейшие процессоры AMD тайно и радикально замедляют SSD и видеокарты. Решения нет

Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям

В России запущен 12-кубитный квантовый компьютер

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
Показать еще