Каждая десятая студентка в России изучает информационные технологии

Большинство россиянок изучают гуманитарные науки, экономику и управление, а меньше всего у студенток популярны специальности в области безопасности, искусства и медиа, следует из опроса «Леди Mail.ru» (проект VK). Об этом CNews сообщили представители VK.

Большинство опрошенных (26%) учатся на первой ступени высшего образования – бакалавриате. Еще 23% получают среднее специальное образование. 21% респондентов учатся на специалитете, 15% – в магистратуре, 12% – в аспирантуре и докторантуре, и еще 3% – по медицинскому направлению в ординатуре и интернатуре.

По 19% опрошенных изучают гуманитарные и социальные науки, а также управление и экономику. 12% – медицину и здравоохранение. 9% респондентов осваивают дисциплины в сфере техники и технологий. Столько же, то есть почти каждая десятая студентка, изучает ИТ.

Естественные науки изучают всего 7% респондентов. 6% намерены получить диплом дизайнера или архитектора, культурные и творческие дисциплины осваивают всего 4%, безопасность и военное дело – 3%, а медиа – 2%.

У участниц была возможность написать свой вариант ответа. Несколько респонденток признались, что обучение в вузе не мешает им мечтать о карьере блогера. Другие сообщили, что вместо нескольких лет в вузе предпочитают профессиональную переподготовку и осваивают логистику, профессии тренера и грумера.

В опросе «Леди Mail.ru» приняло участие 3352 респонденток. 37% из них в возрасте от 18 до 22 лет, 10% – от 23 до 26 лет, столько же – от 27 до 35 лет, 13% – от 36 до 45 лет. 17% прошедших опрос оказались младше 18 лет, а еще 13 – старше 45 лет.