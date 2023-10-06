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Над репутацией в интернете чаще всего работает крупный бизнес

Практически 3 из 10 крупных компаний борются с негативными отзывами со стороны работников и соискателей в интернете. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Каждая шестая компания работает с негативными отзывами в интернете. Судя по комментариям, чаще всего работодатели вступают в публичный диалог с авторами претензий, дают обратную связь. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Нередко представители компаний связываются с администрацией портала с просьбой удалить нелестные отзывы, приводят факты, опровергающие негативную информацию. Еще один путь решения проблемы — мотивировать персонал к написанию положительных отзывов. Стоит отметить, что большинство работодателей, заинтересованных в хорошей репутации, осознают, что отрицательные отзывы — повод изучить и исправить ошибки в рекрутинге и бизнес-процессах.

Чаще всего с плохими отзывами в интернете борются производственные компании, организации сферы услуг, оптовой и розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса.

Компании со штатной численностью от 1000 человек работают с негативом в интернете активнее компаний малого и среднего бизнеса.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 166

Время проведения: 18 сентября-3 октября 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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