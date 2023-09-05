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Приложение SwapMap дает пользователям статус звезды

В приложении SwapMap теперь можно становиться «Звездой» места. Для этого пользователю необходимо отмечаться в одной и той же точке в течение месяца. На данный момент платформа собрала уже 149 млн просмотров, 2,6 млн «чек-инов», а количество уникальных пользователей достигло отметки в 120 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители SwapMap.

SwapMap – новая социальная сеть, занявшая место Zenly на российском рынке. В приложении можно отмечать посещенные места и видеть отметки друзей, делиться интересными локациями, приглашать гостей и находить новые места для прогулок и отдыха. Регулярные «чек-ины» в течение месяца в любимой локации дают статус «Star» – почетное звание самого преданного посетителя.

Новый статус «Звезда» стал дополнением к уже развитой геймифицированной структуре приложения. Команда SwapMap уже объявила о наградах для первых пользователей, которые получат этот статус.

«SwapMap создан для активных и любопытных людей, желающих выделиться из толпы. Мы стараемся сделать пользование приложением более увлекательным с каждым обновлением – и надеемся, что вскоре тысячи людей по все стране станут нашими звездами», – сказал Георгий Кожуховский, сооснователь SwapMap.

Приложение SwapMap было запущено в 2021 г. В приложении пользователи могут знакомиться, находить новых друзей по интересам, планировать совместный отдых и общаться через мессенджер.

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