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Wildberries запустил новый сервис возврата товаров с браком

Онлайн-платформа Wildberries улучшает клиентский опыт для своих пользователей и стирает барьеры между покупателями и продавцами. Теперь если во время использования товара покупатель обнаружит брак, он может напрямую обратиться продавцу, чтобы оформить возврат покупки по истечению 14 дней после ее оплаты. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Для этого необходимо написать продавцу через чат в разделе «Покупки» в личном кабинете. После того как продавец рассмотрит обращение, он сможет принять или отклонить его, а также обсудить с клиентом формат компенсации - вернуть средства, договориться о замене вещи или довезти часть заказа, в случае если по каким-то причинам был доставлен недокомплект, например, оторвана пуговица.

После подтверждения заявки и согласования формата компенсации, покупатель возвращает товар в пункт выдачи заказов Wildberries или самому продавцу в зависимости от достигнутых договоренностей. Cредства за покупку спишутся с баланса продавца и будут возвращены покупателю.

«Хотим сделать опыт взаимодействия пользователей с продавцами на нашей онлайн-платформе еще более простым и комфортным и убрали лишнее промежуточное звено между ними. Теперь они могут не только напрямую взаимодействовать друг с другом и обмениваться информацией о характеристиках и особенностях товара, но и выбрать наиболее удобный для обоих формат компенсации. Продавцам это даст дополнительный инструмент для повышения клиенской лояьности и управления собственным ассортиментом», — сказали представители Wildberries.

Как и прежде, если покупатель обнаружил дефект до оплаты покупки, от такого товара можно отказаться при его получении. Для этого достаточно вернуть его менеджеру ПВЗ или курьеру, доставившего заказ. Стоимость товара, в том числе и обратной транспортировки, в этом случае не удерживается.

Данный инструмент проходит тестирование, после получения обратной связи от предпринимателей и покупателей его функционал может быть улучшен.

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