Выберите кадастрового инженера на «Госуслугах»

На «Госуслугах» доступен сервис «Поиск кадастрового инженера». С его помощью можно оставить заявку, выбрать подходящего специалиста и заключить с ним договор. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кадастровые инженеры готовят необходимые документы для регистрации прав и постановки недвижимости на учет. Сейчас на электронной платформе Росреестра зарегистрировано более 4 тыс. таких специалистов.

Сервис понадобится, если есть в планах: поставить на кадастровый учет свой дом или другую недвижимость; сделать перепланировку квартиры; подготовить межевой и технический планы на недвижимость, в том числе для регистрации права собственности

провести раздел земельного участка; решить споры с соседями из-за определения границ.

Как воспользоваться услугой

Авторизуйтесь на портале и выберите услугу «Поиск кадастрового инженера». Подтвердите личные данные, укажите сведения об объекте недвижимости и прикрепите необходимые документы. В течение пяти рабочих дней в личный кабинет придет список кадастровых инженеров, откликнувшихся на заявку. На выбор специалиста дается 10 рабочих дней.

Специалист, который будет выбран, составит договор, где будут указаны сроки и стоимость работы. Документ придет в личный кабинет на «Госуслугах», подписать его можно онлайн в приложении «Госключ».