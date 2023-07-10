Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Кастомные лид-формы — новый инструмент в «VK рекламе»

В «VK рекламе» появился инструмент для настройки внешнего вида лид-форм под цели и визуальный стиль бизнеса. Он поможет повышать узнаваемость компании, отстраиваться от конкурентов и увеличивать количество заявок. Об этом CNews сообщили представители VK.

Реклама с лид-формами привлекает потенциальных клиентов, готовых на взаимодействие с бизнесом. Брендированные формы упростят привлечение заявок от пользователей, которые знакомы с компанией и доверяют ей, а значит — вероятнее оставят контакты и приобретут товар или услугу.

Создать лид-форму и изменить ее дизайн можно в кабинете «VK рекламы». В поле «Стили» достаточно добавить обложку и выбрать цвет кнопки призыва к действию — инструмент подберет под нее цветовую схему. Перед запуском кампании можно проверить, как будет выглядеть форма в приложениях и на веб-ресурсах в светлом и темном оформлении.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На фоне рекордного роста биткоина власти вводят карательные правила торговли криптовалютой

Сотрудницу Amazon, с помощью хитрой схемы укравшую $10 млн, посадили в тюрьму на 16 лет

Российский финтех-сервис привлечет через биржу 600 миллионов

Авторитетного криптовалютного сыщика обвинили в клевете. Поклонники перевели ему $1 млн, чтобы помочь отбиться от иска

Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России

После блокировки выплат продавцам Wildberries ждет масштабная «прокурорская проверка»

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов
Показать еще