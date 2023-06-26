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Wildberries доработал механизм возврата вещей с браком: стоимость обратной доставки теперь не списывается

Получаем обратную связь от покупателей о наших сервисах и стремимся сделать их более удобными.

Если покупатель заметил, что ему прислали не тот товар или он имеет дефекты, достаточно сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе. После этого стоимость обратной транспортировки товаров с браком, ошибочно доставленных вещей или недокомплекта не будет списываться. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Раньше плата за возврат возвращалась после подтверждения брака на складе.

Онлайн-платформа продолжает улучшать функционал этого сервиса: в ближайшее время он заработает и при курьерской доставке.

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