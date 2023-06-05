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«VK реклама» расширила инструменты для повышения продаж в интернет-магазинах

С помощью новых инструментов «VK рекламы» интернет-магазины и маркетплейсы могут учитывать больше целевых действий пользователей для роста продаж.

В пикселе «VK рекламы» теперь доступна поддержка уровня данных — dataLayer — из менеджера тегов Google. Благодаря этому можно автоматически настроить передачу обезличенных событий, которые пользователи совершают на сайте интернет-магазина, в рекламную платформу.

После подключения передачи целевых действий в разделе «События» кабинета «VK рекламы» появится блок «События слоя данных». Их можно использовать в качестве цели продвижения: алгоритмы будут показывать рекламу пользователям, похожим на тех, кто совершил нужное действие. Например, посмотрел страницы определенных товаров, добавил позиции в корзину или совершил покупку. События также можно использовать для возврата пользователей на сайт и мотивации на покупку с помощью динамического ретаргетинга.

Кроме того, компаниям из сферы электронной коммерции стало доступно новое событие для оптимизации рекламы — «Добавили в избранное». Его можно выбрать в качестве целевого действия при запуске кампаний наряду с просмотром страницы товара, добавлением в корзину и покупкой. На основе нового события также можно формировать аудитории для ретаргетинга: бизнес может показывать пользователям объявления с позициями, которые они добавили на сайте или в приложении в избранное, или сопутствующие товары.

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