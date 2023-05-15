Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

«Диасофт» разработал продукт для автоматического наложения и проверки УНЭП

Программный продукт «Электронная подпись», реализованный в микросервисной архитектуре на технологической платформе Digital Q.Security, автоматизирует процессы наложения и проверки УНЭП (усиленной неквалифицированной электронной подписи). Использование продукта сокращает трудозатраты сотрудников на выполнение рутинных операций в организациях любой сферы деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Каждое входящее сообщение, подписанное электронной подписью, должно быть проверено, и только после этого можно продолжать с ним работать. Как правило, проверка осуществляется в специализированном программном обеспечении вручную.

Автоматизировать этот процесс позволит программный продукт «Электронная подпись». Он автоматически «захватывает» документ из файлового хранилища и выполняет проверку наложенной электронной подписи. Это удобно, если документы поступают в организацию по окончании рабочего дня сотрудников на регулярной основе.

В сообщении или документе, например, в отчете, уже готовом к отправке во внешнюю организацию, программный продукт автоматически ставит электронную подпись. Продукт самостоятельно определяет сертификат для формирования подписи на основе существующих правил. Применение BPM-процессов позволяет гибко настраивать работу с двумя и более подписантами и проверку нескольких наложенных подписей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне создали ПО, которое «выявляет удаленщиков, уехавших за рубеж»

Microsoft не может без России. Компания боится уходить из страны, предлагает клиентам продлить лицензии

Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете

В России запретят монополию App Store на приложения для iPhone. Закон уже написан

На ноутбуки в магазинах принудительно установят российские ОС Linux

Угрозы Microsoft оказались пустыми. Из России она не уходит, офис не закрывает, деньги текут рекой

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как экономить мобильный интернет: 10 советов для Android-смартфонов и iPhone

Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Показать еще

Наука

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат

Звезда бросила вызов смерти: у астрономов появилось новое понимание экстремального космоса

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов
Показать еще