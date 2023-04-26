«Авто.ру» запустил нейросеть для определения комплектации и более точной оценки стоимости авто

«Авто.ру» и CM.Expert запустили умный сервис, который автоматически определяет комплектацию автомобиля. Достаточно загрузить фотографии машины или ответить на вопросы робота-помощника. Новый инструмент поможет точнее определять стоимость автомобилей, делать объявления о продаже более привлекательными для клиентов и избавит сотрудников дилерских центров от рутинной работы.

По данным «Авто.ру» и CM.Expert, в России минимум каждый 10 автомобиль с пробегом продаётся существенно ниже рыночной стоимости. Одна из причин недополучения дилерами прибыли заключается в том, что более 60% автомобилей с пробегом выставляют на продажу с незаполненной информацией о комплектации. А разница стоимости базовой и люкс-комплектации в рамках модели с одинаковым мотором и коробкой передач может достигать 50%. Продукт «Авто.ру» и CM.Expert поможет решить эту задачу и делать это автоматически.

Нейросеть анализирует загруженные пользователем фотографии автомобиля и определяет установленные опции, например, парктроник или мультируль.

«Нейросеть обучалась более чем на 1 млн фотографий авто наших клиентов с уже размеченными комплектациями и опциями и ценой продажи. Обученная модель умеет почти мгновенно распознавать десятки различных опций, что позволяет ещё точнее определить стоимость продажи, а это особенно важно в B2B-сегменте», — сказал старший менеджер продуктов CM.Expert в «Авто.ру» Дмитрий Кузьмин.

Если данных для точной идентификации комплектации окажется недостаточно, помощник задаст 2-3 уточняющих вопроса. Робот-помощник определит комплектацию даже в том случае, если фото ещё не загружены. Он задаст простые и понятные вопросы, например: «На машине есть круиз-контроль?», а пользователю останется отвечать «да» или «нет».

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На базе найденных опций или полученных ответов комплектация определится автоматически, после чего робот-помощник предложит расшифровать недостающие опции и сохранить всю полученную информацию в карточке автомобиля. Далее другой алгоритм CM.Expert поможет определить точную цену автомобиля. В итоге стратегия продажи машины станет эффективнее.

Сервис поможет упростить работу сотрудников дилерских центров при приёме автомобилей с пробегом и новых авто, поскольку теперь не придётся вручную проверять и фиксировать все детали комплектации, которых может быть десятки. Кроме того, дилеры получат более качественные объявления, которые привлекают больше внимания потенциальных покупателей и выдаются в фильтрах по опциям.

Новый инструмент уже доступен в личном кабинете CM.Expert. В будущем он станет доступен всем пользователям «Авто.ру».