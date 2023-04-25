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Бизнес ИТ в банках
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Эксперты ФлексСофт рассказали, как Платформа FXL повышает эффективность банковского бизнеса в интервью телеканалу ПРОБИЗНЕС

С помощью каких инструментов повышается рентабельность банковского бизнеса, каким образом правильная современная IT-архитектура влияет на производительность банковских core-систем, что может обеспечить эффективное импортозамещение – об этом в интервью телеканалу «Пробизнес» рассказали эксперты компании «ФлексСофт» в рамках конференции Tadviser Banks IT day.

Приглашаем ознакомиться с полной версией интервью по ссылке.

Токен: Pb3XmBtzssDU37UiiAsxD39LxDp7sALtVnzknKQРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://www.flexsoft.com/

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