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Удаленка лучше работы рядом с домом

Россияне все реже соглашаются снижать зарплатные ожидания ради работы рядом с домом и чаще — ради удаленки. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Ради работы в 30 минутах от дома 44% россиян не согласятся пожертвовать своим доходом. 23% опрошенных готовы на уменьшение зарплаты на 5%. Каждый девятый согласится снизить запросы на 10%. 3% респондентов готовы к зарплате на 15% меньше. По 2% россиян согласны на уменьшение зарплаты на 20 и 25%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Больше всего тех, кто не готов поступиться своим уровнем дохода, среди опрошенных с зарплатами от 80 тыс. руб. в месяц (47%).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, респонденты все реже соглашаются даже на относительно небольшое снижение зарплатных ожиданий ради работы рядом с домом: 48% в 2021 г. и 41% — сейчас. Привлекательность удаленки, напротив, растет: в 2021 г. пожертвовать частью дохода ради возможности трудиться из дома был готов каждый третий, сегодня — 4 из 10 россиян.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 374

Время проведения: 22 марта - 4 апреля 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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