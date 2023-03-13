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«Яндекс маркет» подскажет продавцам, как эффективнее распределить бюджет на продвижение

«Яндекс маркет» обновил инструмент продвижения для продавцов — буст продаж: теперь он позволяет магазину не только поднять предложение выше в поисковой выдаче сервиса и карточке товара, но и показывать его на главном месте в карточке благодаря снижению цены товара. Для этого маркетплейс разработал алгоритм, который автоматически уменьшает стоимость товара, чтобы предложение магазина могло попасть на первое место в карточке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

При этом продавцу не нужно тратить больше, его расходы на продвижение останутся прежними: за товар он получит ту сумму, которую установил сам изначально, и заплатит только ставку за продвижение. Алгоритм сам определит, сколько денег из ставки израсходовать на продвижение, а сколько — на корректировку цены. Новый инструмент может помочь магазинам увеличить продажи: размещение на главном месте в карточке приносит продавцам в среднем до 80% заказов на сервисе. А покупатели по-прежнему будут находить на «Маркете» предложения магазинов с более выгодными ценами.

На главное место в карточке сервис автоматически выбирает самое выгодное для покупателей предложение. Для этого «Маркет» учитывает разные факторы — например, скорость доставки и цену товара: чем она привлекательнее, тем у предложения больше шансов попасть на это место.

Распределение бюджета на продвижение уже автоматически начало действовать для некоторых кампаний, которые магазины запустили на «Маркете». Это можно в любой момент отключить в личном кабинете продавца. А при создании новой кампании магазин теперь может выбрать, подключить ли для продвижения корректировку цены.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 47 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары примерно 44 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

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