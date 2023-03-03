«Лента» снизила операционные расходы благодаря развитию алгоритма планирования доставки

Розничная сеть «Лента» повысила оптимизировала процесс доставки заказов из магазинов во всех городах присутствия благодаря развитию алгоритма планирования.

Алгоритм «мульти-доставки» реализован в двух сервисах: «Онлайн TMS» (Transport Management System), разработанный командой «Ленты онлайн», и open source VRP (Vehicle Routing Problem)-Solver. В TMS поступают заказы, система оценивает ресурсы доставки, VRP рассчитывает и строит оптимальный дорожный маршрут с учетом времени и адреса доставки, дорожной ситуации, весогабаритных свойств товаров и стоимости использования автомобиля. Такое сочетание сервисов уникально для рынка доставки страны, утверждает представитель ритейлера.

Внедрение «мульти-доставки» в комбинации с уже запущенным ранее мультипикингом позволяет компании экономить ресурсы и почти на 45% увеличивать количество заказов, которые доставляет один курьер.

Компания приступила к тестированию «мульти-доставки» версии V3.0, которая ещё быстрее масштабируется на разные форматы магазинов, приоритизирует виды транспорта в зависимости от стоимости доставки и строит маршруты для агрегаторов, которые исполняют заказы через собственный сайт и мобильное приложение «Ленты онлайн». За первые недели теста новой версии операционные расходы снизились на 10%.