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Бизнес-группу поиска и рекламных технологий «Яндекса» возглавит Дмитрий Масюк

«Яндекс» объявил о назначении Дмитрия Масюка на пост директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий, куда также входят геосервисы, «Алиса» и умные устройства.

Дмитрий Масюк последние годы возглавлял фудтех-направление «Яндекса», включая «Еду» и «Лавку». Под его руководством качество этих сервисов существенно улучшилось, они одними из первых в мире смогли стать прибыльными, отмечают в «Яндексе».

Петр Попов, возглавивший бизнес-группу поиска и рекламных технологий в марте 2022 г., вернется на роль СТО. Он сфокусируется на развитии технологических решений в поиске и «Алисе», в частности на разработке и внедрении нейросетей следующего поколения.

Стратегический подход и уникальная экспертиза Масюка вместе с огромным опытом Попова в поисковых и рекламных технологиях позволят команде сфокусироваться на развитии принципиально новых технологичных продуктов и бизнес-моделей, считают в «Яндексе».

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