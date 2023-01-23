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Агрокомплекс «Согласие» запустил площадку для корпоративных закупок на базе B2B-Center

Свиноводческий комплекс «Согласие» запустил корпоративную электронную торговую площадку на базе B2B-Center. На новой площадке компания уже провела закупки на общую сумму более 56 млн руб.

«Согласие» обеспечивает полный цикл производства: от собственной сырьевой базы до продажи готовой продукции конечным покупателям. Предприятие непрерывно совершенствует закупочную деятельность, чтобы эффективно контролировать цепочки поставок и обеспечивать высокое качество производимой продукции.

Компания заинтересована в сотрудничестве с поставщиками широкого спектра товаров и услуг. Она закупает на электронной площадке ветеринарные препараты, хозтовары, материалы и сырье для производства, средства индивидуальной защиты, упаковку, медпрепараты и другую номенклатуру.

«Благодаря сотрудничеству с B2B-Center мы получили простые и понятные сервисы для закупок, а также доступ к базе из более 600 тыс. поставщиков. В короткий срок мы запустили брендированную площадку на отдельном домене с нашим дизайном. Результаты первых процедур на ЭТП показали, что это эффективный инструмент для поиска новых подрядчиков и снижения закупочных цен», — сказал Олег Кудашкин, специалист по закупкам компании «Согласие».

Брендированная электронная площадка – это облачное решение B2B-Center, которое оперативно внедряется без затрат на разработку и поддержку. Функциональность позволяет получать предложения со всего рынка с помощью различных видов конкурсных процедур. Все закупки компании располагаются в едином пространстве с аналитикой и настройками прав пользователей.

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