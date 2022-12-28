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«Никотех» и «Ланит» подписали партнерское соглашение

ИТ-компания «Никотех» заключила соглашение о сотрудничестве с «Ланит». Партнеры планируют совместное продвижение российской модульной платформы для управления цифровым контентом Lanit Document Management.

Следуя запросу бизнеса на развитие отечественных решений, «Никотех» продолжает расширять пул российских партнеров. Платформа Lanit Document Management – это масштабируемость, возможности интеграции, надежность ЕСМ и удобный, адаптированный под российского пользователя конструктор прикладных решений.

«Компания «Никотех» работает на рынке информационных систем более тридцати лет и внимательно относится к потребностям клиентов в повышении автоматизации различных областей деятельности. С учетом существующих тенденций «Никотех» готов предложить одно из лучших российских решений по управлению организационным и кадровым документооборотом», ‒ сказал Илья Нефедов, руководитель департамента корпоративных систем «Никотех».

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Цифровизация

Ксения Титаренко, менеджер по развитию партнерской сети «Ланит», сказала: «Одной из задач нашей компании является расширение партнерской сети. Большой опыт внедрения бизнес-систем корпоративного уровня компании «Никотех» позволит предоставить клиентам не просто готовое решение их бизнес-задач, а сформировать комплексное ценностное предложение с учетом требований конкретной индустрии».

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