ЛТК «Свободный сокол» модернизирует закупки с помощью B2B-Center

Российский производитель трубной продукции ЛТК «Свободный сокол» переводит закупки на площадку B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Предприятие ежегодно производит 75 тыс. тонн труб из высокопрочного чугуна и удерживает устойчивое положение на рынке. За три квартала 2022 г. объем производства увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Компания уделяет значительное внимание модернизации закупочной функции. В июне 2022 г. «Свободный сокол» начал сотрудничество с B2B-Center и уже провел в системе закупки на общую сумму более 290 млн руб. Площадка также позволяет компании выгодно реализовать остатки сырья и неликвиды с помощью процедур на продажу.

«Мы делаем упор на отечественный рынок и увеличение числа контрактов на нем. Участвуем в крупных инфраструктурных проектах и модернизации коммунальных сетей по всей стране. Для нас площадка В2B-Center стала важнейшим инструментом, обеспечивающим доступ к широкому пулу отобранных поставщиков товаров и услуг. Это помогает нам обеспечивать непрерывное снабжение и наращивать производственные мощности, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка», — сказал Сергей Долматов, генеральный директор ЛТК «Свободный сокол».