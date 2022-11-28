Разделы

Цифровизация
|

ЛТК «Свободный сокол» модернизирует закупки с помощью B2B-Center

Российский производитель трубной продукции ЛТК «Свободный сокол» переводит закупки на площадку B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Предприятие ежегодно производит 75 тыс. тонн труб из высокопрочного чугуна и удерживает устойчивое положение на рынке. За три квартала 2022 г. объем производства увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Компания уделяет значительное внимание модернизации закупочной функции. В июне 2022 г. «Свободный сокол» начал сотрудничество с B2B-Center и уже провел в системе закупки на общую сумму более 290 млн руб. Площадка также позволяет компании выгодно реализовать остатки сырья и неликвиды с помощью процедур на продажу.

«Мы делаем упор на отечественный рынок и увеличение числа контрактов на нем. Участвуем в крупных инфраструктурных проектах и модернизации коммунальных сетей по всей стране. Для нас площадка В2B-Center стала важнейшим инструментом, обеспечивающим доступ к широкому пулу отобранных поставщиков товаров и услуг. Это помогает нам обеспечивать непрерывное снабжение и наращивать производственные мощности, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка», — сказал Сергей Долматов, генеральный директор ЛТК «Свободный сокол».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры срочно ищет серверы и СХД для «Гособлака»

Московский госфонд медстрахования мигрирует с «железа» и софта IBM, Oracle, Cisco на российские решения

Мрачные прогнозы сбываются. Компании тайно увольняют людей, чтобы заменить их искусственным интеллектом

Власти хотят во все российские новостройки ставить умные счетчики

CNews Analytics выпустил рейтинг поставщиков ИТ в госсектор

Российские медики стали чаще продавать персональные данные пациентов «на сторону»

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для пожилых людей: выбор ZOOM

Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще