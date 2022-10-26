Минцифры возобновило аккредитацию ИТ-компаний

Минцифры России объявило о том, что возобновило аккредитацию ИТ-компании. За 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр. Из них 8 компаний уже получили аккредитацию, трем – отказали.

Причины отказа: компанией поданы нулевые выплаты по зарплате и нулевая выручка за год; размер зарплаты ИТ-специалистов ниже среднемесячной по региону или по стране; нет согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

Минцифры напоминает, что ИТ-компаниям необходимо до 31 октября 2022 г. направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. Это нужно сделать, чтобы сохранить ранее полученную аккредитацию.