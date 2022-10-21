X-Com примет участие в CNews FORUM 2022

Группа компаний X-Com примет участие в ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра». Мероприятие состоится 1 ноября 2022 г. по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, гостиница Рэдиссон САС Славянская.

Представители X-Com расскажут гостям мероприятия о высокотехнологичных решениях и услугах Группы, производстве российских компьютеров и серверов, а также представят широкий спектр продуктов для бизнеса, поставляемых под собственной торговой маркой Filum. Среди участников и гостей мероприятия на стенде X-Com будет проведен розыгрыш ценных призов.

В этом году CNews FORUM в пятнадцатый раз предоставит независимую площадку, где сотни представителей технологических компаний, госсектора, независимых экспертов и аналитиков обсудят актуальные тенденции и проблемы развития ИКТ-рынка, подходы и практики реализации проектов с участием рез сторон: бизнеса, ИТ-поставщиков и государства. В рамках мероприятия на вопросы участников ответит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. Присутствующие на заседании смогут принять участие в прямом электронном голосовании, ставящем целью определить наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы будут формировать развитие информатизации бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических сессий: «ИТ в госсекторе», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии», «Low-code». Участники Форума обсудят, насколько востребованными рынком будут представленные технологии и сервисы, а также смогут выявить факторы, препятствующие развитию тех или иных технологий в российских реалиях.