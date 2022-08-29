Разделы

Телеком Облака
|

«билайн» обновил свое «облако»

«Облако билайн» получило большое обновление. Перенести свои данные из Dropbox и Google Drive теперь можно и в приложении, и на сайте cloudbeeline.ru всего за пару кликов.

«Облако» научилось собирать лучшие моменты из жизни пользователя и превращать их в «воспоминания» — автоматически созданную «историю» с фото и видео. Её можно отправить друзьям и близким или создать из подборки отдельный альбом и добавить в него другие удачные моменты.

Теперь абоненты могут оформить ежемесячную подписку и оплачивать хранилище сразу на 30 дней. Пять ГБ по-прежнему доступны бесплатно всем абонентам оператора. Увеличить хранилище и оплатить подписку можно непосредственно со своего счета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ericsson закрывает представительство в России. Сотрудники будут уволены

«Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2022

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие компьютерные кресла до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для детей: хиты продаж

Обзор Acer Electric Scooter ES Series 3: легкий электросамокат с большим запасом хода

Показать еще

Наука

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий
Показать еще