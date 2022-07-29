Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

Softline опубликовала годовой отчет за 2021 финансовый год

Softline, зарегистрированный на Кипре глобальный поставщик решений для цифровой трансформации и информационной безопасности, а также услуг, оперирующий в более чем 60 странах мира, опубликовал годовой отчет за 2021 финансовый год (закончился 31 марта 2022 г.).

После объявления 7 июля 2022 г. аудированных финансовых результатов за 2021 финансовый год Softline публикует годовой отчет и письмо акционерам компании. Документ доступен на сайте компании.

Жак Гер, председатель совета директоров группы, отметил: «Несмотря на беспрецедентную рыночную ситуацию, в 2021 финансовом году мы добились впечатляющих результатов. И это результат плодотворной работы 8,4 тыс. талантливых профессионалов, которые по всему миру заботятся об оказании качественного сервиса для клиентов Softline. В то же время мы сфокусированы на выполнении наших обязательств перед всеми заинтересованными сторонами, включая акционеров, поставщиков-партнеров и сотрудников».

Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек?
Защита данных

Рой Хардинг, главный исполнительный директор Softline, сказал: «Softline – это история роста, и 2021 финансовый год был важным и поворотным для группы. Немногим более 6 месяцев назад мы стали публичной компанией и с тех пор продолжаем поступательно двигаться в выбранном направлении, быстро и качественно воплощая в жизнь наши стратегические инициативы. Мы выполняем обещания, данные нашим инвесторам. Наш оборот в этом году достиг $2,2 млрд за счет предоставления услуг и решений нашим клиентом в 60 странах мира. Клиенты и поставщики нуждаются в глобальном партнере, который помогает им в реализации планов по цифровой трансформации. Softline обладает уникальной экспертизой помогает своим клиентам в решении любых задач».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отложенная карма. Уход из России обернулся для Microsoft гигантскими потерями

В России обвал на рынке смартфонов. Зафиксированы худшие продажи за 10 лет

Российские экспортеры ПО готовятся к падению выручки на 15%. Утечка ИТ-шников из России будет в 10 раз меньше, чем ожидалось

Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса

Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche

Самая популярная российская ОС выходит на IPO

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще