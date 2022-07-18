«Лента» внедрила технологию мультипикинга сборки онлайн-заказов

«Лента» масштабировала применение технологии мультипикинга с использованием специального оборудования при сборке онлайн-заказов во всех гипермаркетах компании. Решение разработано специалистами «Ленты онлайн».

Объединение заказов происходит в три этапа: сбор заказов через единое окно, проверка веса и отсутствия крупногабаритных позиций, объединение заказов в группы с помощью оптимальной математической модели.

После всех итераций задание поступает на терминал комплектовщика, и он видит, какой товар в какую корзину положить. Для параллельной сборки используется тележка с несколькими корзинами, при этом соблюдаются все требования товарного соседства и правила упаковки.

Сборка нескольких заказов одним комплектовщиком позволяет повысить скорость комплектации в среднем на 30% по сравнению с последовательной сборкой разными комплектовщиками.

Мультипикинг уже применяется в более чем 130 гипермаркетах «Ленты» по всей стране. До конца июля компания планирует масштабировать технологию на все гипермаркеты в 136 городах России и перевести более 200 магазинов на данную технологию.