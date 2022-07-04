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Ежемесячное пособие детям-инвалидам можно оформить онлайн

Теперь услуга предоставляется полностью в «цифре» на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщила министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

«Основная цель – сделать услуги доступными для всех граждан и в любое удобное время. Благодаря переводу услуги в “цифру” больше не надо тратить время на посещение МФЦ или ведомства. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг», – сказала Надежда Куртяник.

Оформить ежемесячное пособие могут родители и опекуны детей-инвалидов. При этом ребенок и заявитель должны иметь место жительства в Московской области.

Решение о назначении ежемесячного пособия ребенку-инвалиду поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале госуслуг в течение 10 рабочих дней. Размер выплаты составляет 7901 руб. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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Услуга доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Соцподдержка» – «Поддержка семьи с детьми».

На сегодняшний день 246 электронных услуг жители Подмосковья могут получить на региональном портале. Воспользоваться онлайн-сервисами можно с любого удобного устройства, а также в цифровых зонах МФЦ.

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