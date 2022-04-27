«Билайн» обучил нейросеть уникальным навыкам

Специалисты дирекции BigData «билайна» разработали несколько решений в сфере видеоаналитики, которые могут сделать производственные процессы на предприятии более эффективными за счет применения нейросети, обученной уникальным навыкам, сообщил директор по продуктам и технологиям больших данных «билайна» Константин Романов.

«Решений в области видеоаналитики сегодня на рынке достаточно много, однако наши модели, помимо классических функций контроля входа/выхода, распознавания цвета или лица, способны, например, определять возгорание или задымление, контролировать ношение средств индивидуальной защиты, а также определять выполнение торцевания бревен. Последний навык является уникальным на рынке», — сказал Романов.

По его словам, весь описанный функционал был подтвержден в ходе пилотов, проводимых на предприятиях промышленности. «Точность модели для определения ношения касок, средств индивидуальной защиты и их цвета достигла 98-99% как при естественном, так и при искусственном освещении. Модель подсчета количества задействованных сотрудников оказалась точна на 97%. Также с максимальной точностью в ходе пилотов наша модель определяла длину остатка бревна после операции торцевания», — пояснил представитель «билайна».

Романов отметил, что применение моделей видеоаналитики позволит контролировать качество продукции, нахождение персонала на рабочих местах, присутствие на объекте посторонних, узнавать о попытках хищений, минимизировать ручной труд и влияние человеческого фактора на важные производственные процессы.

Кроме того, «умная» видеоаналитика «билайна» поспособствует обеспечению надежной пропускной системы, защите чувствительной информации от внешнего и внутреннего вмешательства, сокращению репутационных рисков, а также повышению производительности сотрудников до 50%.