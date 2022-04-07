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Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за I квартал 2022 года

Компания Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за I квартал 2022 г.

Консолидированная выручка: приблизительно 77 трлн корейских вон;

Консолидированная операционная прибыль: приблизительно 14,1 трлн корейских вон.

Приведенные выше оценки основаны на данных о консолидированных финансовых результатах, подсчитанных по Международным стандартам финансовой отчетности (K-IFRS). Правила оглашения финансовой информации Южной Кореи не позволяют разглашать точную сумму прибыли. В связи с этим приведенные выше цифры являются средним арифметическим значением следующих показателей:

Продажи: 76 ~ 78 трлн корейских вон;

Операционная прибыль: 14,0 ~ 14,2 трлн корейских вон.

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Консолидированные показатели IV квартала 2021 г. и I квартала 2021 г. (по K–IFRS)

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