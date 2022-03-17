«Авито» блокирует объявления по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов

Все объявления на «Авито» проходят проверку на соответствие действующему законодательству России и правилам платформы. Согласно этому запрещено размещение объявлений по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов и обеспечению доступа к запрещенным на территории России ресурсам. Подобные объявления при обнаружении оперативно блокируются. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

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Авито — онлайн-платформа объявлений. 78% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. Каждый день пользователи добавляют порядка 700 тыс. новых объявлений. Каждую секунду на «Авито» совершается шесть сделок. Ежемесячно на Авито взаимодействуют более 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн. Сегодня с помощью сервиса можно разместить объявления в категориях «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса.