Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авито» блокирует объявления по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов

Все объявления на «Авито» проходят проверку на соответствие действующему законодательству России и правилам платформы. Согласно этому запрещено размещение объявлений по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов и обеспечению доступа к запрещенным на территории России ресурсам. Подобные объявления при обнаружении оперативно блокируются. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

***

Авито — онлайн-платформа объявлений. 78% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. Каждый день пользователи добавляют порядка 700 тыс. новых объявлений. Каждую секунду на «Авито» совершается шесть сделок. Ежемесячно на Авито взаимодействуют более 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн. Сегодня с помощью сервиса можно разместить объявления в категориях «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

HeadHunter и ЦИАН остались без иностранных директоров

В России создан «суверенный Instagram». За ним стоит сокурсник Павла Дурова

«Аська» возвращается. Грядет масштабный перезапуск легендарной ICQ

Глава Yandex покидает свой пост из-за санкций

Владелец Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассников» объявил, что ему угрожает дефолт

В «Яндексе» сменился гендиректор

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022