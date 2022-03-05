Минцифры запустило сбор информации о срочных мерах поддержки ИТ-компаний

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций России запустило сбор информации о срочных мерах поддержки, необходимых ИТ-компаниям. Соответствующую форму представители отрасли могут заполнить на портале госуслуг.

Компаниям предлагается рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются и сообщить о необходимых ресурсах для их решения. Также участники опроса могут предложить для реализации новые проекты и меры поддержки.

«Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в ИТ-отрасли и получаем обратную связь о проблемах, с которыми сталкиваются компании. Сбор информации от участников рынка на «Госуслугах» запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки», – сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.