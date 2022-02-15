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«Яндекс.маркет» поможет выбрать товары, в которых трудно разобраться

На «Яндекс.маркете» пользователям теперь будет проще выбрать товары, в которых они не разбираются. Для этого на сервисе появился подборщик: он задает покупателю простые вопросы о предпочтениях относительно товара и по ответам подбирает оптимальные варианты. Например, таким образом покупатель может выбрать на маркетплейсе подходящую настольную игру или спортивный тренажер — даже если не знает, чем «Дженга» отличается от «Манчкин» или что дает автоматическая регулировка угла наклона в беговой дорожке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс.маркета».

Подборщик пригодится, к примеру, когда хочется попробовать что-то новое или когда нужно подарить другому человеку то, в чем сам покупатель не разбирается. Если это касается сложных товаров, у которых много разных особенностей, — с покупкой легко ошибиться. В случае с беговой дорожкой подборщик спросит про то, нужно ли будет перемещать и складывать ее, какими видами тренировок пользователь планирует заниматься (спортивной ходьбой, пробежками, скоростным бегом), и про другие дополнительные особенности. Подборщик учитывает пожелания пользователя, соотносит их с характеристиками товаров — и показывает подходящие дорожки.

Помимо спортивных тренажеров (беговых дорожек, велотренажеров, эллиптических тренажеров, гребных тренажеров), подборщик на «Маркете» уже доступен для настольных игр, детских подарков, а также кремов и сывороток для лица. В будущем сервис добавит подборщик и в другие категории товаров. Сейчас новая возможность работает в приложении «Маркета» для Android и iOS, на этой неделе она появится и на сайте сервиса — в его десктопной и мобильной версиях.

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