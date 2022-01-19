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Merlion запустила обновленный корпоративный сайт

Merlion разработала новую версию корпоративного сайта. Среди обновлений – новый дизайн и структура, дополнительные информационные разделы и ряд улучшений в области удобства использования (юзабилити).

Главная страница и меню переработаны с учетом статистики посещений сайта и пользовательского поведения за предыдущие годы. Теперь самые важные и полезные разделы и сервисы доступны посетителям сайта в один клик. Дизайн merlion.com стал «легче» и минималистичнее, при этом ключевые блоки и элементы страниц стали более акцентированными. Большинство путей просмотра страниц дублируется, что учитывает разные сценарии пользовательского поведения. Визуальное оформление сайта приведено в соответствие с новым фирменным стилем компании.

Страницы вендоров стали содержательнее – существенно расширены их наполнение и структура. По каждому вендору в одном месте и в доступном формате могут быть доступны: краткий профайл, актуальные новости, акции и анонсы событий, полезные текстовые и видеоматериалы, подборки новинок, описания решений и линеек продуктов, а также каталог.

Популярные разделы «Акции», «Новости» и «Мероприятия» теперь сгруппированы и доступны сразу из первого уровня меню или в один клик с главной станицы. В разделе «Мероприятия» появился календарь с датами текущих анонсов событий Merlion и партнеров.

Дочерние компании и бизнес-проекты Merlion теперь представлены на сайте отдельными разделами, что позволяет получить о них ключевую информацию, не покидая сайт Merlion.

Новый сайт компании поддерживается в двух версиях, идентичных друг другу по структуре и содержанию – мобильной и деcктопной.

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