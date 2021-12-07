Россия собирается к 2030 г. выйти на глобальный рынок квантовых технологий

Россия намерена открыть для себя международный рынок квантовых технологий. Сделать это она собирается к 2030 г. Об этом CNews сообщили представители аппарата замглавы Минцифры России Максима Паршина.

«Мы рассчитываем, что сократим отставание от других стран и глобальных компаний, которые сейчас считаются лидерами. В ближайших планах, 2024 г., демонстрация применений квантовых вычислений на реальных задачах и создание полного стека квантовых вычислений: от аппаратных платформ до программных продуктов и алгоритмов. Мы планируем, что наше отставание составит не более двух-трех лет к 2025 г. Задача 2030 г. – коммерциализация технологий и выход на международный рынок», – заявил Максим Паршин.

Со слов заглавы Минцифры, в ближайшие 5-10 лет удержать технологическое лидерство без развития собственных квантовых технологий будет невозможно. Согласно статистике Росатома, по уровню развития различных технологий Россия отстает от других стран примерно на 7-10 лет. Паршин, подчеркнул, что в обозримом будущем без использования квантового компьютера и только при помощи традиционного компьютера решать актуальные задачи больше не получится.