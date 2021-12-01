«Яндекс.лавка» поможет быстрее выбрать товары с нужными ингредиентами

В «Яндекс.лавке» появилась возможность указать предпочтительные ингредиенты, к примеру курицу или молоко. Сервис будет помечать в каталоге значками все продукты и готовые блюда, в которых они есть. Например, к салату Цезарь «Лавка» добавит значок курицы, а к мороженому — молока. Таким образом, сервис поможет выбрать из похожих товаров те, в которых есть нужные ингредиенты, и быстрее собрать корзину.

Настроить можно отображение как отдельных ингредиентов, например, рыбы, говядины, грибов, так и вкусов или способов приготовления — «Лавка» умеет подсвечивать кошерное, халяльное, острое. Помимо предпочтительных ингредиентов, в сервисе можно выбрать и те, которые не соответствуют вашему вкусу или образу жизни. Например, если пользователь добавит к числу таких лук или сахар, «Лавка» будет показывать, в каких продуктах они есть.

Чтобы выбрать ингредиенты, можно нажать на кнопку настроек рядом с поисковой строкой в приложении «Лавки». Дальше сервис будет автоматически сравнивать состав товара, который указал поставщик, с ингредиентами, которые выбрал покупатель. Пользователи могут также предложить «Лавке» новые ингредиенты, и сервис добавит их в общий список, если таких пожеланий наберётся достаточно.

Выбрать ингредиенты можно в приложении «Лавки», скоро это можно будет сделать и на её сайте. Сейчас новая возможность доступна большинству пользователей сервиса во всех городах, где он работает. В будущем выбрать ингредиенты смогут все пользователи «Лавки».

Помимо настройки ингредиентов, у «Лавки» есть раздел «Вы это заказывали», который также работает на основе предпочтений пользователей. В нём сервис показывает товары, которые покупатель заказывал в «Лавке» раньше. Этот раздел тоже помогает быстрее найти и добавить в корзину нужные товары — к примеру, воду, хлеб, молоко и другие продукты, которые люди заказывают постоянно. Через раздел «Вы это заказывали», по данным «Яндекса», товары покупают больше 20% постоянных пользователей «Лавки».